В кадър: Никулден във Варна с военен ритуал, молебен и курбан

Варна отбеляза тържествено църковния празник на Свети Николай Чудотворец - закрилник на моряците и рибарите, предаде БГНЕС. Инициативата бе организирана съвместно с Варненската и Великопреславска света митрополия и Командването на Военноморските сили.
Пред православния храм „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис I“ се проведе военен ритуал, последван от молебен за здраве и раздаване на рибен курбан.
Събитието започна с военен ритуал, тържествена литургия, след която свещенослужител поръси присъстващите със светена вода, а редица военни лица, официални гости и граждани отдадоха почит на покровителя на българските моряци.
След официалната част бе раздаден рибен курбан, приготвен в походна кухня от Военноморските сили. Сред чакащите за топла рибена супа се открояваха много възрастни хора, които търпеливо се нареждаха на опашка.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.