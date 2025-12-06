IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Никулден във Варна с военен ритуал, молебен и курбан

След официалната част бе раздаден рибен курбан

06.12.2025 | 13:07 ч. Обновена: 06.12.2025 | 13:23 ч. 2

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 13

Варна отбеляза тържествено църковния празник на Свети Николай Чудотворец - закрилник на моряците и рибарите, предаде БГНЕС. Инициативата бе организирана съвместно с Варненската и Великопреславска света митрополия и Командването на Военноморските сили.

Пред православния храм „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис I“ се проведе военен ритуал, последван от молебен за здраве и раздаване на рибен курбан.

Събитието започна с военен ритуал, тържествена литургия, след която свещенослужител поръси присъстващите със светена вода, а редица военни лица, официални гости и граждани отдадоха почит на покровителя на българските моряци.

След официалната част бе раздаден рибен курбан, приготвен в походна кухня от Военноморските сили. Сред чакащите за топла рибена супа се открояваха много възрастни хора, които търпеливо се нареждаха на опашка.

никулден варна
