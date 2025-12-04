Подкрепата за протестите е 71,3%, оставка на кабинета искат 49,8%

Подкрепата за протестите към момента е 71,3%, показва изследване на социологическата агенция "Мяра".

Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Проучването показва още, че 21,4% от анкетираните са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция.

Оставка на правителството искат 49,8% от запитаните, 32,6% не я искат, а 17,6% се колебаят.

Предсрочни избори са предпочитани от 48%, 35,8% са против, а 16,2% не могат да формират позиция, соци още социологическото изследване на "Мяра".

Подкрепата за протестите е разпространена в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация, показва проучването.

Протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет в понеделник. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

