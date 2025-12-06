Мелони иска закон, който "да се справи с джендър идеологията"

Ограничителен законопроект за сексуално образование, подкрепен от крайнодясното правителство на Джорджия Мелони и предназначен да се справи с "джендър идеологията" и "балонът на будността", предизвика гняв в Италия.
Италия е една от малкото страни от ЕС, които нямат задължително сексуално образование в училищата, въпреки доказателствата, показващи, че всеобхватното сексуално образование и образованието за взаимоотношения помагат за предотвратяване на насилието срещу жени и момичета.
Законопроектът, който долната камара на парламента прие, позволява преподаването на сексуално образование в средните училища, следователно за деца на възраст 11-14 години, но само с писмено съгласие на родителите. Законопроектът, който Сенатът ще трябва да приеме, преди да стане закон, е в съответствие с настоящите процедури в гимназиите. Сексуалното образование е забранено в началните училища.
Опозиционните партии, които призоваваха за задължително сексуално образование, протестираха пред парламента в сряда, твърдейки, че законопроектът е регресивен и подкопава усилията за предотвратяване на сексуалното насилие и фемицида.
Управляващата коалиция на Мелони смята, че сексуалното образование е инструмент, който насърчава "джендър идеологията" и заплашва традиционните семейни ценности. Заместник-министърът на образованието Росано Сасо заяви, че законопроектът има за цел да предотврати преподаването на теории, които предизвикват объркване, на по-малките деца, като същевременно изисква родителско съгласие за преподаване на сексуално образование на по-големите деца.
"С този закон се сбогуваме с джендър идеологията и "пробудения балон", каза той пред долната камара. "Политическите активисти вече няма да могат да се занимават с политическа пропаганда в училищата."
Той твърди, че без такъв надзор левите политици ще "доведат травестити и порно актьори в училищата", за да говорят с децата за "сексуална флуидност и сурогатно майчинство".
Сасо завърши речта си, като повтори италианския фашистки лозунг: "Бог, страна и семейство", добавяйки, че "кредото ръководи нашите политически действия".
Активисти отдавна призовават за задължително сексуално образование в италианските училища, включително семейството на Джулия Чекетин, студентка, убита през ноември 2023 г. Бившият ѝ приятел Филипо Турета призна вината си и беше осъден на доживотен затвор миналата година.
Сара Ферари, политик от лявоцентристката Демократическа партия, заяви, че законопроектът поставя "пречки" пред училищата, които искат да въведат инструмент "за борба с насилието срещу жени".
Различни политически партии са направили 34 опита да въведат задължително сексуално образование в училищата от 1975 г. насам. Пречките включват силно лобиране от антиабортни групи, които свързват темата с насърчаването на абортите, еднополовите връзки и сурогатното майчинство, както и влиянието на католическата църква.
Две проучвания тази година обаче установиха, че 90% от учениците и почти 80% от родителите подкрепят програмите за сексуално образование.
Спорът идва седмица след като парламентът спря дебата по забележителен закон, който би определил секса без съгласие като изнасилване.