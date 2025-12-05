Въпреки отричанията, в Украйна се извършва принудителна военна служба и има унгарски жертви от това, независимо какво твърдят украинските власти - обяви министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто в Будапеща, според министерството.

Украинските власти обявиха, че според техните разследвания смъртта на наборника Йожеф Шебестьен не е причинена от малтретиране, а от дългогодишно заболяване и следователно разследването е прекратено при липса на престъпление, пише MTI.

В отговор на това Петер Сиярто подчерта, че украинците непрекъснато отричат, че насилствено набират хора в армията, въпреки че целият свят може да види видеоклиповете за това.

„Всички са виждали кадрите на бащи, които са бити, влачени по земята и блъскани в микробуси пред децата им, и въпреки опитите на украинците да го отрекат, в Украйна се извършва принудителна военна служба“, подчерта той. „Докладчикът на Съвета на Европа също заяви това по-рано. За съжаление, има и унгарска жертва на това насилствено набиране на военна служба. Украинците сега се опитват да отрекат това, но реалността е напълно противоположна на това, което се опитват да излъжат“, каза още Сиярто.

По думите му, в Украйна се извършва насилствено набиране на военна служба и има унгарски жертви, независимо какво твърдят украинците.