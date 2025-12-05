Тръмп плаши Европа: Изправена е пред цивилизационно заличаване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация обвиняват ЕС и миграцията за това, което според тях е неизбежно – тотален културен разпад в Европа.

Взривоопасното твърдение е направено в Стратегията за национална сигурност на САЩ, в която се отбелязва, че Европа има икономически проблеми и се подчертава, че те са "засенчени от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличаване“ през следващите 20 години.

"По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейности на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие“, се казва в 33-страничния документ на администрацията на Тръмп, публикуван през нощта и цитиран от Politico.

Този наратив вероятно ще резонира дълбоко сред повечето крайнодесни партии в Европа, чиито предизборни програми се основават предимно на критики към ЕС, искания за ограничаване на миграцията от държави с мюсюлманско мнозинство и неевропейски държави, както и на патриотичен стремеж за преодоляване на възприемания упадък на техните страни.

Новата стратегия за сигурност предлага ясно идеологическо съответствие между движенито MAGA на президента на САЩ Доналд Тръмп и националистическите партии в Европа.

Администрацията на САЩ, която е развила все по-тесни връзки с крайнодесни партии в страни като Германия и Испания, изглежда намеква, че би могла да помогне на идеологически съюзени европейски партии.

"Америка насърчава своите политически съюзници в Европа да насърчават това възраждане на духа, а нарастващото влияние на патриотичните европейски партии наистина дава основание за голям оптимизъм“, се казва в стратегията.

Документът е рядко официално обяснение на външнополитическия мироглед на Тръмп от неговата администрация. Такива стратегии, които президентите обикновено публикуват веднъж на всеки мандат, могат да помогнат за оформянето на начина, по който части от правителството на САЩ разпределят бюджетите и определят политическите приоритети. В уводна бележка към стратегията Тръмп я нарече "пътна карта, която да гарантира, че Америка ще остане най-великата и най-успешната нация в човешката история и дом на свободата на земята“.

Администрацията на Тръмп признава, че "Европа остава стратегически и културно жизненоважна за Съединените щати“, но нейните възгледи за континента са в съответствие с предишните негативни публични изявления на администрацията. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс шокира масовата политическа класа на Конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари, като атакува Европа заради миграцията и свободата на словото.

Документът също така отразява расистката конспиративна теория за „голямото заместване“, която твърди, че елитите кроят планове да намалят правото на глас на белите европейци, като отворят вратите на страните си за имиграция от африканския континент, по-специално от мюсюлманските страни. „В дългосрочен план е повече от правдоподобно, че най-късно в рамките на няколко десетилетия някои членове на НАТО ще станат мнозинство неевропейци“, се казва в документа.

Войната в Украйна

Войната в Украйна се споменава, в кратко отклонение от обсъждането на "цивилизационното заличаване“ на Европа. САЩ подчертават, че е в интерес на Америка войната на Кремъл да спре, включително за да се възстанови „стратегическата стабилност“ с Русия.

Американската администрация обаче твърди, че "нестабилните малцинствени правителства“ в Европа имат "нереалистични очаквания за войната“, като същевременно намеква, че възпрепятстват мирния процес. Коментарите идват, докато европейските лидери частно предупреждават, че Вашингтон може да "предаде“ Украйна по време на мирните преговори с Москва.

В противоречие с политиката на отворени врати на НАТО за страните кандидатки, администрацията на САЩ също така иска да "сложи край на възприятието и предотвратяването на реалността на НАТО като постоянно разширяващ се съюз“. Макар че не е тайна, че Тръмп не иска Украйна да се присъедини към НАТО, това беше и позицията на Вашингтон при неговия предшественик Джо Байдън.