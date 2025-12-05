Патриарх Даниил отказа на краля на Йордания да участва в религиозен форум

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил няма да участва в конференцията „Процесът от Акаба – междурелигиозен диалог на Балканите“, която ще се проведе от 8 до 9 декември в Йордания.

Поканата за участие към нашия патриарх е отправена лично от Негово Величество крал Абдула II от Хашемитското кралство Йордания. Съорганизатор на международния форум е албанският премиер Еди Рама.

Решението българският патриарх да не участва на конференцията, която тази година е под надслов „Мостове между хората: насърчаване на разбирателството за мирно съжителство“, е на Светия Синод на Българската православна църква. Мотивите за него не са ясни. БПЦ също така не планира да изпрати и свой представител на форума, на който ще присъстват духовни лица от целия Балкански полуостров.

Запознати заявиха за БГНЕС, че неучастието на патриарх Даниил в срещата може да хвърли сянка върху добрите отношения между БПЦ и Йерусалимската патриаршия, както и върху отношенията ни с Хашемитското кралство Йордания.

Целта на конференцията е да подчертае незаменимата роля на диалога за изграждането на трайни връзки на доверие между религиите, както и да укрепи универсалните човешки ценности, които обединяват всички нас.

Българската патриаршия нямаше свой представител и в Изник, където миналата седмица вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв ХІV отбелязаха 1700 години от Никейския събор с обща молитва за единство, на която присъстваха и други православни патриарси.

Това беше първото посещение на папата в чужбина. В словото си той осъди насилието, извършвано в името на религията, и призова духовните лидери да преодолеят вековните разделения. Патриарх Вартоломей и папа Лъв ХІV призоваха православните и католиците да празнуват заедно Възкресение Христово.

От БПЦ заявиха за БГНЕС, че важните предложения, които са направени по време на тази визита ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Светия Синод през декември.

Съборът от 325 г. е проведен във време, когато източната и западната църква са били единни. Разделението идва едва през 1054 г. при т.нар. Велика схизма. Въпреки това Никейският символ на вярата остава обща основа за католици, православни и повечето исторически протестантски общности, което превръща годишнината му в естествено поле за сближаване.