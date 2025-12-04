IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трифонов за референдума: Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си

Такива са правилата на пряката демокрация, добави лидерът на ИТН

04.12.2025 | 17:37 ч. 33
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ИТН Слави Трифонов направи коментар с пост в социалните мрежи по повод искането за референдум на партия “Възраждане”. 

"Тъй като голяма част от медиите вероятно удобно за тях премълчават един факт, аз ще му обърна внимание. Вчера в Парламента парламентарната група на “Възраждане“ внесе за гласуване предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: “Съгласни ли сте България да въведе европейската валута “евро“ през 2026 г.?“. И на въпросното гласуване, забележете, парламентарната група на “Има такъв народ“ гласува “за“ това да има такъв референдум”, се казва в съобщението на лидера на ИТН.

Трифонов е на мнение, че единната европейска валута трябва да бъде въведена в България, но смята, че “българите трябва да бъдат питани за всичко”.

“Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си. Такива са правилата на пряката демокрация”, завърши Трифонов.

евро референдум Възраждане Има такъв народ Слави Трифонов демокрация запазване на лева
Лев и евро
