Григорова: Ако излезе на политическата сцена, хората ще припознаят Радев

Независимият общински съветник Ваня Григорова каза, че темата за протестите трябва да се решава в НС между управляващи и опозиция, а не с кмета Васил Терзиев.

"Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища", даде пример Григорова.

В предаването “Денят ON AIR” тя заяви, че Терзиев е предпазлив и винаги се опитва да ограничи движението на протестиращи, каквито и да са те. "Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел", аргументира се Григорова.

За какво протестират хората?

Пред Bulgaria ON AIR независимият общински съветник изрази мнение, че хората на протеста не са запознати със съдържанието на проектобюджета за 2026 г.

"Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов", каза още Григорова.

Тя постави и въпроса какво ще дойде след евентуалната оставка на правителството, защото алтернатива няма. “Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват", подчерта Григорова.

Румен Радев в политиката

Очакванията на Григорова са протестите постепенно да отслабнат.

"Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството", прогнозира Ваня Григорова.

