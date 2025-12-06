Фермерският протест: Отново спряха движението през ГКПП "Кулата" на ТИР-ове

Oграничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Кулата", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут по път София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден".

Много българи през днешния ден се насочват към южната ни съседка на еднодневни екскурзии с автобуси преди предстоящите празници. Към този момент те и леките автомобили се пропускат нормално,.

По-рано от Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че е възстановено движението на камиони в двете посоки на преходите с Гърция.

Над 6000 трактора се намират по пътищата на Гърция, като фермерите продължават протестите и блокадите си за пореден ден. Очаква се стачните им действия да се засилят през следващите дни.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Правителството отправи двойно послание към протестиращите фермери, тъй като напрежението на пътните блокади се засили, вместо да отшуми, след това, което властите определиха като "агресивно" поведение на фермер към полицията в Солун, където вчера се наложи полицията да използва сълзотворен газ, съобщи "Катимерини".

Правителството настоява, че каналите за комуникация със земеделските производители трябва да останат отворени, но има "червени линии“ по отношение на актове на насилие и опити за завземане на критична държавна инфраструктура, включително митнически пунктове, пристанища и летища.

„Държавата няма да прояви толерантност към неправомерно поведение. Законът ще се прилага без звездички“, заяви говорителят на правителството Павлос Маринакис. Длъжностни лица сигнализираха, че подходът на правителството към фермерите ще остане непроменен засега, като ще се запази нисък тон до изплащането на следващата вноска от основни плащания за подкрепа. Те обаче подчертаха, че всеки опит за заемане на инфраструктура, важна за държавата – или какъвто и да е акт на насилие – ще предизвика по-твърд отговор.