Поскъпна лифтът към Седемте рилски езера

Увеличени са цените за ползване на седалковия лифт към Седемте рилски езера, съобщават туристи. Еднопосочният билет е 21,50 лева, или 11 евро, като за деца, пенсионери и хора с увреждания е 11,75 в лева или 6,01 в евро.

Двупосочният билет е поскъпнал с 1,30 в двете посоки и вече е 31,30 лева или 16 евро. Съответно за деца, пенсионери и хора с увреждания - 15,65 лева или 8 евро, съобщава БНР.

2,1-километровият седалков лифт се ползва през всички сезони, както и сега през декемврийските празници. През уикенда също е имало туристи, но в този дял на планината е навалял около 15 см сняг, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин:

"Горе има около петнадесетина сантиметра. Дори за разходка не става, защото е покрило камъните, има на места лед. Опасно е, трябва много да се внимава.

По принцип си има постоянно туристи. Вчера имаше, и днес има, но точно за вечерта за 8-ми не знам. Сигурно ще има студенти, които ще празнуват, но не е както преди години - масово, пълни хижи."