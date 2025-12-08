IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поскъпна лифтът към Седемте рилски езера

Горе е навалял сняг, има и заледявания

08.12.2025 | 08:08 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Увеличени са цените за ползване на седалковия лифт към Седемте рилски езера, съобщават туристи. Еднопосочният билет е 21,50   лева, или 11 евро, като за деца, пенсионери и хора с увреждания е 11,75 в лева или 6,01 в евро.

Двупосочният билет е поскъпнал с 1,30 в двете посоки и вече е 31,30 лева или 16 евро. Съответно за деца, пенсионери и хора с увреждания - 15,65  лева или 8 евро, съобщава БНР.

2,1-километровият седалков лифт се ползва през всички сезони, както и сега  през декемврийските празници. През уикенда също е имало туристи,  но в този дял на планината е навалял около 15 см сняг, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин:

"Горе има около петнадесетина сантиметра. Дори за разходка не става, защото е покрило  камъните, има на места лед. Опасно е, трябва много да се внимава.  

По принцип си има постоянно туристи. Вчера имаше, и днес има, но точно за вечерта за 8-ми не знам. Сигурно ще има студенти, които ще празнуват, но не е както преди години - масово, пълни хижи."

