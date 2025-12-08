Желязков: Ключово е бюджетът да бъде подкрепен, това не е смокинов лист за кабинета

Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието. В дневния ред е предвидено обсъждането на двата проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог - първият успешен, вторият неуспешен.

Той изрази надежда настоящото заседание да доведе до консенсус по проектобюджетите за 2026 г. Желязков отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин е оставила впечатление като най-малко обсъждана. Той подчерта, че настоящият проект на бюджет трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели, особено през първата половина на 2026 г.

Премиерът заяви, че е ключово проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто „приемлив“ за социалните партньори. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно“, каза той.

Премиерът обърна внимание колко са важни първите от 3 до 6 месеца след присъединяването на България към еврозоната.

"Ние като кабинет имахме своята политическа вина, че преди всичко търсехме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори в лицето на синдикатите и работодателите", призна Желязков и добави, че ако не бъде постигнато необходимото съгласие, кабинетът няма да има друг вариант освен да предложи на парламента удължителен бюджет.

Тогава ще имаме и риалната невъзможност да посрещнем предизвикателствата, пред които ще се изправим, предупреди премиерът.

Този проект на бюджет е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, в които ние искаме плавно въвеждане на еврото. Формално сме в еврозоната, но ние нямаме право да компрометираме плавното въвеждане на еврото, каза още той.

Очаквам от вас много ясно и категорично да изразите своята позиция, защото е време всички ние да бъдем откровени и честни, обърна се премиерът към социалните партньори и подчерта, че в този момент те са изключително важен глас в нашето общество.

"Нямаме никакво морално, политическо и човешко право да неглижираме процесите. Нямаме право в този момент да напуснем кораба", заключи Желязков.