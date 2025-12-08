Шофьор почина в кабината на камиона си на ГКПП „Капитан Андреево“

Шофьор на камион е починал в кабината на превозното си средство, което впоследствие е катастрофирало в района на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.
Инцидентът е станал на 6 декември, на прав участък на входящото трасе за товарни автомобили на граничния пункт, уточниха от полицията.
Загиналият шофьор е на 56-години от Пловдив.
След загубата на контрола над управлението камионът се е блъснал в метална предпазна ограда вляво по посоката на движение. Служителите на пункта са констатирали смъртта на водача, предаде БТА.
Според първоначалната информация той е споделил, че не се чувства добре, допълниха от пресцентъра на полицията. Предстои изясняване на причините за смъртта. Образувано е досъдебно производство.
