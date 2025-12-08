IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Шофьор почина в кабината на камиона си на ГКПП „Капитан Андреево“

Инцидентът е станал на прав участък на входящото трасе за товарни автомобили на граничния пункт

08.12.2025 | 12:23 ч. Обновена: 08.12.2025 | 12:25 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на камион е починал в кабината на превозното си средство, което впоследствие е катастрофирало в района на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцидентът е станал на 6 декември, на прав участък на входящото трасе за товарни автомобили на граничния пункт, уточниха от полицията. 

Загиналият шофьор е на 56-години от Пловдив. 

След загубата на контрола над управлението камионът се е блъснал в метална предпазна ограда вляво по посоката на движение. Служителите на пункта са констатирали смъртта на водача, предаде БТА.

Според първоначалната информация той е споделил, че не се чувства добре, допълниха от пресцентъра на полицията. Предстои изясняване на причините за смъртта. Образувано е досъдебно производство.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шофьор ГКПП Капитан Андреево почина
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem