Министър Атанас Запрянов посрещна новия патрулен кораб “Храбри” СНИМКИ

Корабът е дело на българската корабостроителница “МТГ Делфин“

08.12.2025 | 12:10 ч. 1

БГНЕС

БГНЕС

1 / 13

Военен ритуал по тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България се проведе днес във Военноморската база - Варна. Тържествената церемония е за новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб “Храбри”.

Церемонията отбеляза официалното въвеждане на кораба в състава на Военноморските сили. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, както и други представители на военното ръководство и официални гости.

“След повече от 100 години Военноморските сили получават днес изцяло нов кораб”, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Министърът подчерта, че преди повече от век плавателният съд, който получава бойният флот, е бил построен във Франция. 

Корабът “Храбри“ е дело на българската корабостроителница “МТГ Делфин“.

Запрянов обави, че с реализацията на този проект страната ни е доказала, че може да строи такъв тип кораби и вече има запитвания от съюзни държави, които може да дадат поръчки за строителство на плавателни съдове.

