Къде в София няма да има вода на 11 декември?

На 11 декември, четвъртък, във връзка с монтаж на спирателен кран в ж.к. "Младост" 4 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

бул. „Александър Малинов", ул. „Самара", ул. „Проф. Александър Танев", ул. „Околовръстен път" и сградите на Хюндай, Пощенска банка и Фризомат.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

ул. "Атанас Москов" на кръстовището с ул. "Бизнес парк София".

На 11 декември (четвъртък) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтно дейности ул. „Староселска", с. Войнеговци се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

в.з. „Старата махала", ул. „Староселска".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Староселска" пред манастира. Това съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

