Бойко Борисов: Протести, оставки... Ще говоря след 1 януари

Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента.

"Винаги през тези години - не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите, хората, които протестират за каквото и да е било. Чух ги за бюджета, с който тръгнахме, и го поправих, така че сега имаме един добър бюджет", каза Борисов.

Борисов даде да се разбере, че няма да отстъпи от основната цел на ГЕРБ – влизането на страната в еврозоната, като припомни, че това е била и основната цел за участието на партията в настоящето правителство.

По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.

Това е геостратегическа задача, изключително важна задача и искам да я довършим до края, подчерта лидерът на ГЕРБ.