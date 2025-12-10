Инфлацията в Гърция расте преди празниците

Инфлацията в Гърция достигна 2,4% през ноември, след като през октомври беше 2%.

Новото увеличение потвърждава натиска върху домакинствата, които се сблъскват с постоянен ръст на цените – от хранителни продукти и енергия до жилища и услуги, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Ноемврийските данни показват особено значителни увеличения при основните хранителни продукти:

месо – 13%

плодове – 9%

шоколадови изделия – 22,9%

кафе – 20,7%

Единственото по-сериозно поевтиняване е при зехтина, чиято цена спада с 37,6%.

Освен храните, сериозни увеличения са отчетени и в други ключови категории, които формират ежедневните разходи:

наеми на жилища – 8,6%

електричество – 4,5%

дизелово гориво – 2%

самолетни билети – 4,2%

ваканционни пакети – 6,3%

ресторанти и кафенета – 7,7%

хотели – 1,7%

фризьорски услуги – 4,1%

здравноосигурителни премии – 7%

Според ELSTAT общият индекс на потребителските цени се увеличава главно заради следните групи:

Храни и безалкохолни напитки: 2,7%

Ръст при хляб, месо, риба, млечни продукти, плодове, шоколадови изделия и кафе. Спад при зехтин, зеленчуци, подправки.

Алкохол и тютюн: 1,7%

Облекло и обувки: 1,3%

Жилища: 3,7%

Поскъпване при наеми, ремонти, електроенергия. Намаление при природния газ и отоплителния мазут.

Дълготрайни стоки и услуги за домакинството: 0,5%

Здравеопазване: 0,6%

Повече разходи за медицински и стоматологични услуги. По-ниски цени на фармацевтични продукти.

Транспорт: 0,7%

Ръст при нови автомобили, резервни части, дизел, поддръжка, самолетни билети. Спад при употребявани автомобили и бензин.

Комуникации: 0,5%

Отдих и култура: 0,7%

Образование: 2,8%

Хотели, кафенета, ресторанти: 7,4%

Други стоки и услуги: 0,6%

Между октомври и ноември се наблюдава ново поскъпване при:

говеждо месо – 2,7%

пиле – 2,3%

кафе – 2,9%

електроенергия – 3,5%

отоплително масло – 3,3%

горива – 1,2%

Хармонизираният индекс на инфлацията се повишава с 2,8% на годишна база (ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г.).

