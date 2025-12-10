Инфлацията в Гърция расте преди празниците

Инфлацията в Гърция достигна 2,4% през ноември, след като през октомври беше 2%.
Новото увеличение потвърждава натиска върху домакинствата, които се сблъскват с постоянен ръст на цените – от хранителни продукти и енергия до жилища и услуги, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Ноемврийските данни показват особено значителни увеличения при основните хранителни продукти:
- месо – 13%
- плодове – 9%
- шоколадови изделия – 22,9%
- кафе – 20,7%
- Единственото по-сериозно поевтиняване е при зехтина, чиято цена спада с 37,6%.
Освен храните, сериозни увеличения са отчетени и в други ключови категории, които формират ежедневните разходи:
- наеми на жилища – 8,6%
- електричество – 4,5%
- дизелово гориво – 2%
- самолетни билети – 4,2%
- ваканционни пакети – 6,3%
- ресторанти и кафенета – 7,7%
- хотели – 1,7%
- фризьорски услуги – 4,1%
- здравноосигурителни премии – 7%
Според ELSTAT общият индекс на потребителските цени се увеличава главно заради следните групи:
- Храни и безалкохолни напитки: 2,7%
- Ръст при хляб, месо, риба, млечни продукти, плодове, шоколадови изделия и кафе. Спад при зехтин, зеленчуци, подправки.
- Алкохол и тютюн: 1,7%
- Облекло и обувки: 1,3%
- Жилища: 3,7%
- Поскъпване при наеми, ремонти, електроенергия. Намаление при природния газ и отоплителния мазут.
- Дълготрайни стоки и услуги за домакинството: 0,5%
- Здравеопазване: 0,6%
- Повече разходи за медицински и стоматологични услуги. По-ниски цени на фармацевтични продукти.
- Транспорт: 0,7%
- Ръст при нови автомобили, резервни части, дизел, поддръжка, самолетни билети. Спад при употребявани автомобили и бензин.
- Комуникации: 0,5%
- Отдих и култура: 0,7%
- Образование: 2,8%
- Хотели, кафенета, ресторанти: 7,4%
- Други стоки и услуги: 0,6%
Между октомври и ноември се наблюдава ново поскъпване при:
- говеждо месо – 2,7%
- пиле – 2,3%
- кафе – 2,9%
- електроенергия – 3,5%
- отоплително масло – 3,3%
- горива – 1,2%
Хармонизираният индекс на инфлацията се повишава с 2,8% на годишна база (ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г.).