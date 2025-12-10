IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Инфлацията в Гърция расте преди празниците

Цените на храните, енергията и наемите вървят нагоре

10.12.2025 | 10:54 ч. Обновена: 10.12.2025 | 11:08 ч. 2
БГНЕС

Инфлацията в Гърция достигна 2,4% през ноември, след като през октомври беше 2%.

Новото увеличение потвърждава натиска върху домакинствата, които се сблъскват с постоянен ръст на цените – от хранителни продукти и енергия до жилища и услуги, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Ноемврийските данни показват особено значителни увеличения при основните хранителни продукти:

  • месо – 13%
  • плодове – 9%
  • шоколадови изделия – 22,9%
  • кафе – 20,7%
  • Единственото по-сериозно поевтиняване е при зехтина, чиято цена спада с 37,6%.

Освен храните, сериозни увеличения са отчетени и в други ключови категории, които формират ежедневните разходи:

  • наеми на жилища – 8,6%
  • електричество – 4,5%
  • дизелово гориво – 2%
  • самолетни билети – 4,2%
  • ваканционни пакети – 6,3%
  • ресторанти и кафенета – 7,7%
  • хотели – 1,7%
  • фризьорски услуги – 4,1%
  • здравноосигурителни премии – 7%

Според ELSTAT общият индекс на потребителските цени се увеличава главно заради следните групи:

  • Храни и безалкохолни напитки: 2,7%
  • Ръст при хляб, месо, риба, млечни продукти, плодове, шоколадови изделия и кафе. Спад при зехтин, зеленчуци, подправки.
  • Алкохол и тютюн: 1,7%
  • Облекло и обувки: 1,3%
  • Жилища: 3,7%
  • Поскъпване при наеми, ремонти, електроенергия. Намаление при природния газ и отоплителния мазут.
  • Дълготрайни стоки и услуги за домакинството: 0,5%
  • Здравеопазване: 0,6%
  • Повече разходи за медицински и стоматологични услуги. По-ниски цени на фармацевтични продукти.
  • Транспорт: 0,7%
  • Ръст при нови автомобили, резервни части, дизел, поддръжка, самолетни билети. Спад при употребявани автомобили и бензин.
  • Комуникации: 0,5%
  • Отдих и култура: 0,7%
  • Образование: 2,8%
  • Хотели, кафенета, ресторанти: 7,4%
  • Други стоки и услуги: 0,6%

Между октомври и ноември се наблюдава ново поскъпване при:

  • говеждо месо – 2,7%
  • пиле – 2,3%
  • кафе – 2,9%
  • електроенергия – 3,5%
  • отоплително масло – 3,3%
  • горива – 1,2%

Хармонизираният индекс на инфлацията се повишава с 2,8% на годишна база (ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г.).

