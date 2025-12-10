ЕС ще спасява "вегетарианския бургер" и "наденичките на растителна основа"

Ще спаси ли Европейският съюз „вегетарианския бургер“ и „наденичките на растителна основа“? Днес държавите членки и евродепутатите ще преговарят за бъдещето на тези условия, които са оспорвани от животновъдите. Именно Европейският парламент запали фитила през октомври, като гласува за забрана на термините „пържола“, „наденица“ или „хамбургер“, когато тези продукти не съдържат месо.

Евродепутатът Селин Имарт, която инициира мярката, иска да избегне „объркване“ с месните продукти, за да оцени по-добре труда на фермерите.

„Не може да се говори за забрана на растителните алтернативи, но аз съм ангажирана с популяризирането на термините, в истинското им значение“, добавя Имарт, която е и производител на зърнени култури.

Сега евродепутатите трябва да преговарят с държавите, някои от които не са склонни, особено Германия, най-големият пазар в Европа за тези „вегетариански“ продукти. Германските супермаркети Лидл и Алди се противопоставят на забраната. Те се опасяват от спад в продажбите, твърдейки, че използваните в момента термини са станали „познати“ за потребителите.

По-неочаквано, британска музикална легенда зае позиция. Сър Пол Маккартни, един от бившите членове на Бийтълс, се присъедини към писмо от британски парламентаристи, защитаващи соевите пържоли и вегетарианските бургери. Въпреки че Обединеното кралство вече не е в Европейския съюз, те смятат, че техните пазари са „тясно свързани“ и европейското решение може да повлияе на останалата част от света. В името на защитата на планетата, Маккартни и тази шепа избрани длъжностни лица призовават за спазване на съществуващото законодателство.

„Потребителите умишлено избират растителни алтернативи и не ги бъркат с животинско месо“, твърдят те.

Забраната за тези обозначения е искане на производителите на месо. Алтернативите на растителна основа „размиват границите и отслабват разпознаваемостта на суров и 100% натурален продукт“, като „присвояват обозначенията на месото за маркетингови цели“, критикува френската междупрофесионална организация „Добитък и месо“ (Interbev). Във Франция през 2024 г. беше издаден декрет, предлагащ забрана на този вид обозначение, за да се успокои гнева на фермерите. Той обаче беше отменен от Държавния съвет в края на януари 2025 г. след решение на Съда на Европейския съюз.

В Европейския парламент през 2020 г. евродепутатите отхвърлиха законопроект по същата тема. Но те промениха нагласата си през октомври, благодарение на новия политически баланс в Страсбург, където десницата и крайната десница излязоха по-силни от изборите през юни 2024 г. и заявяват близостта си със света на селското стопанство. Забраната за „вегетарианския бургер“ обаче предизвиква разделение, включително и в рамките на тези групи.

Лидерът на европейската консервативна десница Манфред Вебер отхвърли това предложение, заявявайки, че то „изобщо не е приоритет“, защото „потребителите не са глупави“. Въпросът предизвика разгорещен дебат в залата, като природозащитниците безмилостно атакуваха влиянието на „месното лоби“. Вегетарианските продукти, имитиращи месо, преживяха бум през последните години, обусловен от желанието на потребителите да се хранят здравословно или да намалят екологичния си отпечатък, тъй като животновъдството било основен източник на CO2.