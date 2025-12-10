IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПП-ДБ се подигра на Слави, лепна му името Диван Диван

Протестиращи ще оставят послания към лидера на ИТН на диван пред НС

10.12.2025 | 11:10 ч. 22
Снимка: ПП

Жълт диван бе инсталиран в Тригълника на властта, където ще се проведе протест срещу правителството и новия бюджет. Кадърът бе споделен от ПП, като от партията отбелязват, че това е Диван Диван или иначе казано - Слави Трифонов.

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", написаха от партията.

