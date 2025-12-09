Тръмп пред Politico: Украйна достига точка, в която няма да има демокрация и е време за избори

Президентът Тръмп даде общирно интервю за Politico в понеделник, в което нашироко говори за трудните преговори за край на войната в Украйна. За пръв път главнокомандващият на САЩ си позволи дори да заговори, че там е време за провеждане на нови избори, въпреки военното положение.

Тръмп предупреждава, че Киев губи и скоро ще достигне точка, в която "вече няма да има демокрация".

"Мисля, че е време. Мисля, че е важен момент за провеждане на избори“, каза пред репортерът на Politico Даша Бърнс и добави: "Те (украинците, бел. ред.) използват войната, за да не проведат избори, но бих си помислил, че украинският народ би трябвало да има този избор".

Съгласно конституцията на Украйна, избори не могат да се провеждат по време на военно положение, което президентът Володимир Зеленски наложи в отговор на руската инвазия през февруари 2022 г. При нормални обстоятелства мандатите на Зеленски и на украинския парламент щяха да приключат съответно през май и август 2024 г.

"Може би Зеленски ще спечели“, каза Тръмп за перспективата за избори по време на война. "Всъщност не знам кой ще ги спечели. Не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация", категоричен е Тръмп.

Тръмп също така отговори на твърдението през уикенда на първия син на Доналд-младши, че главнокомандващият може да е готов да се оттегли от Украйна, казвайки: "Това не е правилно, но не е и съвсем погрешно".

"Трябва, знаете, те трябва да играят по правилата. Ако не четат споразумения, потенциални споразумения, знаете, че не е лесно с Русия, защото Русия има превес. И винаги го е правила. Те са много по-големи. Те са много по-силни в този смисъл", каза Тръмп и продължи:

"Отдавам огромно признание на народа на Украйна и на украинските военни за храбростта и за боевете и всичко останало, но знаете, в един момент размерът ще спечели, като цяло".

Мирното споразумение на САЩ

Коментарите на президента дойдоха в момент, когато администрацията му прави поредни усилия за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, като Тръмп заяви пред репортери в неделя, че Зеленски все още не е прочел последната мирна рамка, договорена от преговарящите от САЩ и Украйна.

"Би било хубаво, ако го проче. Много хора умират, така че би било наистина добре, ако го беше прочел. Неговите хора (на Зеленски, бел. ред.) харесаха предложението. Наистина го харесаха. Неговите помощници, неговите най-висши хора, те го харесаха, но казаха, че той още не го е прочел. Мисля, че трябва да намери време да го прочете".

"Той ще трябва да се заеме с нещата и да започне да ги приема, защото започва да губи“, каза още Тръмп.

Голямо ниво на омраза между Путин и Зеленски

По време на интервюто за Politico Тръмп си позволи да коментира и "голямото ниво на омраза", което изпитват помежду си Владимир Путин и Володимир Зеленски. По думите на американския президент това е една от основните причини за уреждането на конфликта.

"Те наистина се мразят. И част от проблема е, че се мразят наистина много и им е много трудно да се опитат да сключат сделка... Нивото на омраза между Путин и Зеленски е огромно.“

На въпрос дали смята, че Украйна е загубила войната, Тръмп каза, че Украйна е загубила огромна територия от Русия, откакто войната избухна през 2022 г.

"Те загубиха територия много преди да стигна тук. Загубиха цяла ивица крайбрежие, голямо крайбрежие. Искам да кажа, погледнете картите... загубиха много земя и това е много добра земя“, добави главнокомандващият на САЩ.

Украйна преживява един от най-тежките си периоди от войната. Руските войски напредват на изток, а украинските градове и села страдат от часове прекъсвания на електрозахранването поради засилените руски удари по енергийната мрежа и друга ключова инфраструктура.

Няма опасност от Трета световна война

По време на интервюто си Тръмп отново подчерта, че конфликтът в Украйна нямаше да се случи, ако той е бил президент. Това е и пореден удар от страна на Тръмп към президента Байдън.

"Честно казано, това нямаше да се случи, ако бях президент. Можеше да се превърне в Трета световна война, честно казано, но сега няма да се случи", каза Тръмп и добави, че войната е голям проблм за Европа, с който тя очевидно не се спрявя добре.