Шести вот на недоверие: Депутатите в спор трябва ли да падне правителството НА ЖИВО

Разискванията по шестия вот на недоверие в зала започнаха

Точно в 10.00 часа разискванията по шестия вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков в пленарна зала бяха открити. Божидар Божанов от ПП-ДБ запозна народните представители с мотивите на вносителите.

В зала са премиерът Желязков и членовете на кабинета.

Първи на трибуната се качи Цончо Ганев от „Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната.

Темата на вота на недоверие е провал в икономическата политика на кабинета, ремонта на бюджет 2026 и общественото недоволство. До поредното искане за оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката на кабинета не е на дневен ред.

Сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни за свалянето на правителството.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите.