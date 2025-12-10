IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Шести вот на недоверие: Депутатите в спор трябва ли да падне правителството НА ЖИВО

Темата на вота на недоверие е провал в икономическата политика на кабинета, ремонта на бюджет 2026 и общественото недоволство

10.12.2025 | 10:21 ч. Обновена: 10.12.2025 | 10:21 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Разискванията по шестия вот на недоверие в зала започнаха

Точно в 10.00 часа разискванията по шестия вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков в пленарна зала бяха открити. Божидар Божанов от ПП-ДБ запозна народните представители с мотивите на вносителите. 

В зала са премиерът Желязков и членовете на кабинета. 

Първи на трибуната се качи Цончо Ганев от „Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната. 

Темата на вота на недоверие е провал в икономическата политика на кабинета, ремонта на бюджет 2026 и общественото недоволство. До поредното искане за оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката на кабинета не е на дневен ред.

Сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни за свалянето на правителството.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шести вот на недоверие парламент дебати
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem