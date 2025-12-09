IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС-НН с призив от цяла България: “Не на омразата!” и подкрепа към кабинета "Желязков" ВИДЕО

Протестът започна малко след 18 часа в над 20 български града

09.12.2025 | 18:52 ч. Обновена: 09.12.2025 | 19:27 ч. 99
Започнаха контрапротестите, организирани от “ДПС - Ново начало”. Те се провеждат в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета “Желязков“, а техният слоган е “Не на омразата“.

Членове и активисти на партията заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи ще настояват за оставка на кабинета.

В Кърджали, един от ключовите градове на ДПС, протестът започна малко след 18.00 ч. Хората дойдоха на протеста със знамена на ДПС и българския трибагреник. Част от тях бяха извозени с автобуси от самите общини.

Полицейското присъствие е засилено. До момента няма напрежение.

Протестиращите скандират "Не на омразата" и заявяват, че застават зад лидера на партията Делян Пеевски.

"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от "ДПС-Ново начало". И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем "ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората", призоваха по-рано от формацията на Делян Пеевски.

Демонстрантите в Руен вдигнаха плакати с надпис "ДПС е партия на мира".

