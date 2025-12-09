IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Путин няма намерение да възстановява СССР или да напада НАТО

Москва очаква резултатите от обсъждането на преговорите за мир между Украйна и САЩ

09.12.2025 | 14:02 ч. 187
Снимка: архив, БГНЕС

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз, са погрешни, а твърденията, че руският президент планира да нападне страна член на НАТО, са пълна глупост, предадоха Ройтерс и ТАСС. 

"Това не отговаря на действителността", каза Песков пред журналисти, коментирайки изявление на Мерц, който обясни нарастващата милитаризация на страните от НАТО с това, че руският президент по думите му мечтае да възстанови Съветския съюз. 

"Владимир Путин не иска да възстанови Съветския съюз, защото това е невъзможно. И той самия многократно е говорил за това. А да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, към нашите съюзници от Общността на независимите държави (ОНД), към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно г-н Мерц не знае за това", подчерта говорителят на Кремъл. 

"Що се отнася до подготовката на нападение срещу НАТО, това е пълна глупост. Отново призовава всички да слушат първичния източник - нашия президент (Владимир) Путин", добави той. 

Песков коментира и преговорите за мир в Украйна. Попитан дали е имало някакъв контакт между Русия и САЩ след срещата на Путин със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, Песков заяви, че Русия е в постоянен контакт с представителите на американската администрация, но Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна. 

"Те (контактите) продължават постоянно, но вече не по въпроса за обсъждането. Обсъждането вече се води (от американците) с Киев", заяви Песков. "Очакваме резултатите от тези обсъждания", допълни говорителят на Кремъл. 
(БТА)

 

Русия Владимир Путин СССР НАТО
