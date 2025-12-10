"Величие" за контрапротеста: Жалък панаир на бедността и страха

Контрапротестите, организирани от "ДПС – Ново начало", на места с явната подкрепа на ГЕРБ, се превърнаха в жалък панаир на бедността и страха, заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Величие" Красимира Катинчарова в декларация от трибуната на Народното събрание.

Видяхме и бяхме свидетели на една нископлатена услуга, доставена от хора, които вие доведохте до положение да се продават, за да оцелеят. Вашата власт е купена с дърва за огрев, заяви тя, цитирана от БТА.

Кметовете ви, избрани с дърва за огрев и със социални помощи, доведоха администрации на протест спонтанно, коментира Катинчарова. По думите ѝ, когато купиш властта с дърва, после управляваш с тояга.

"По площадите докарахте автобуси с хора, които не знаеха защо са там, държаха табелите наобратно, говореха нечленоразделно, някои казваха, че са за лева и против правителството", посочи тя. Докарахте клиентела и това беше срамно, отзоваха се зависимите и платените, но не и убедените и вдъхновените хора, коментира Катинчарова.

"ГЕРБ се свиха зад охрана и чиновници. БСП се обаждаха по списъци, но последните живи клетки на тази партия са по истинските протести против правителството, а не в подкрепа на него", каза заместник-председателят на ПГ на "Величие".

"Новото начало" снощи стоеше в сърцето на контрапротеста, но като един празен декор и се изложихте пред цяла България, заяви Катинчарова. По думите ѝ, кабинетът "Желязков" е продукт на един втори задкулисен опит за сглобка, не за да решава проблеми, а за да прокарва интереси. "Останахте сами във властта и нямате доверие, нямате морал, нямате перспектива. Затова, идете си с мир", призова тя.

"Г-н Пеевски, раната на Възродителния процес все още зараства, а вие искате тя да потече отново, слагайки пръст директно в нея. Опитвате се да разкъсате здрава тъкан на обществото и да изнудвате родната си страна с карта, която смятате за непобедима – етническият мир", заяви Катинчарова. По думите ѝ, българският народ отново показва повече мъдрост от своите управници.

“Никой няма да позволи омразата да бъде превърната в спасителен пояс за вашето собствено лично спасение, както и за олигархичните ви интереси”, допълни тя.

Красимира Катинчарова попита и къде е отговорността на Бойко Борисов, който твърдял, че ГЕРБ винаги са били гарант за опазване на етническия мир и толерантност. "Г-н Борисов, вие сте повтаряли тези слова многократно. Днес обаче мълчите, докато вашият партньор, който обяви държавата за негова, министрите – за негови, правителството – за негово, да си играе с етническия мир като с жетон на политическа рулетка", заяви тя.

Лидерът на "Морал, Единство, Чест" (МЕЧ) Радостин Василев възрази на изказването на заместник-председателя на ПГ на "Величие" Красимира Катинчарова. Огромно лицемерие е представител на организирана престъпна група и на пирамида, която преди четири минути гласува с Делян Пеевски за закриването на Комисията за противодействие на корупцията, за да не ги разследва и да не ги арестува, да говори за справедливост, за схеми, заяви Василев. Другата седмица десет нови сигнала срещу вас подаваме, добави той.