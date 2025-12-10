Теменужка Петкова защити бюджета и свъшеното от кабинета

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че в рамките на 11 месеца, в които правителството управлява, е свършило доста важни за страната ни задачи. Тя отбеляза, че беше приет Законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има една устойчивост по отношение на публичните финанси, за да вървим напред и да бъде постигнат един от основните приоритети – членството на България в еврозоната.

„Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години“, каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. лева.

България влезе в еврозоната, след като изпълнихме всички критерии и честно и почтено от 1 януари 2026 г. ще заемем своето достойно място в еврозоната, заяви министърът на финансите.

По отношение на дълга ситуацията също има своето обяснение, настоя Петкова от парламентарната трибуна.

„Когато в продължение на години се създава практика и се налага говоренето, че да поддържаш 3% дефицит не е нещо фатално – ами, оказва се, че е фатално, защото когато дефицитът трайно е 3% от БВП на страната, неизбежно е да расте и дългът, защото този дефицит се финансира с дълг, уважаеми колеги“.