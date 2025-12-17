IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена на 64 години е загинала при пожар в къща в с. Церово

Противопожарните служби в страната са ликвидирали 73 пожара през последното денонощие

17.12.2025 | 08:20 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

При пожарите, избухнали през последното денонощие, има един загинал и един пострадал. Жена на 64 години е загинала при пожар в къща в село Церово, област Пазарджик. При пожар в лятна кухня в град Банкя е пострадала жена на 73 г. Тя е с изгаряния и е транспортирана до болница „Пирогов“.

Противопожарните служби в страната са реагирали през изминалото денонощие на 108 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Огнеборците са ликвидирали 73 пожара. От тях 28 са с преки материални щети  - 14 в жилищни сгради, два във временни постройки, четири в транспортни средства, един на открита площадка, един в съоръжение на открито и шест други. Без нанесени материални щети са възникнали 45 пожара - един в сухи треви, горска постеля и храсти; 26 в отпадъци; 12 в готварски уреди и комини и шест други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства; една при инцидент с опасни вещества, една при битов инцидент, 22 за оказване на техническа помощ, една за оказване помощ на пострадал гражданин и организиране на транспорт до лечебно заведение.

Към противопожарните служби в страната са подадени и две лъжливи повиквания.

 

