Заснежени пътища и тежка обстановка на много места в страната

Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в почти цялата страна. Тежка е пътната обстановка във Видин, Смолян и планинските проходи, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Снежната покривка във Враца е 5–6 см, няма сигнали за проблеми. Автомобили и техника на БКС - Враца са на терен и почистват, казаха за БТА от общинска администрация. Екипи на инспектората към общината също обикалят, за да сигнализират за нередности, паднали клони и нужда от почистване. Към оперативния щаб няма подадени сигнали, допълниха от общината. На пътя към Чирен е имало снегонавявания и се почистват терените. Няма данни за спряно електроподаване. В центъра на града пешеходните площи са почистени.

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана. В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Камионът вече е преместен и пътят е освободен, уточни дежурният.

В област Плевен обстановката не е усложнена. Пътните настилки са мокри, валежите са от дъжд и сняг, придружени от силен вятър. Температурите са в диапазона от +2 до +4°C, като на отделни места достигат до -1°C, посочват от областната управа. Областното пътно управление в Плевен е започнало цялостно опесъчаване на пътната мрежа в 03:39 ч. Въпреки предприетите действия, поради силния вятър се наблюдава задържане на снежна покривка на места. На територията на Районна пътна служба - Плевен работят общо 18 машини. В район Левски работят 11 машини, като цялостното опесъчаване е започнало в 04:04 ч. В район Гулянци са ангажирани седем машини при условия на силен снеговалеж и температура -1°C. В обхвата на Телиш са работили пет комбинирани машини, четири тежки дъски и два товарача. Пътните участъци в района са почистени и опесъчени.

Снежната обстановка в Русе

В община Русе обстановката остава спокойна след първия сняг, който заваля снощи и продължава и днес. Екипите следят проходимостта на пътищата и обработват настилките срещу заледяване.

В малките населени места на територията на общината работят с машини за снегопочистване и опесъчаване.

Сметосъбирането се извършва по график, а "Общински транспорт Русе" съобщава, че тролейбусните линии се движат нормално, въпреки възможни минимални забавяния.

До дежурния съвет за сигурност не са постъпвали сигнали за нарушено подаване на вода и електричество, освен сигнал за паднало дърво върху два автомобила на ул. "Захари Стоянов", което екипите на пожарната отстраняват.

Опасни условия в части от страната

Пътят през Троянския проход остава в лошо състояние – хлъзгаво и заснежено. Шофьорите са съветвани да карат бавно и внимателно, а при възможност – да избягват пътуванията.

В Пловдив в момента вали обилен дъжд при около 7° температура, но в сила са предупреждения за жълт и оранжев код за обилен снеговалеж в цялата страна.

Северозападната част, Предбалканът и високите полета в Западна България ще бъдат под влияние на снеговалежи.

По планинските проходи на Стара планина и високопланинските пътища в Южна България се очакват навявания и виелици. В Централна Северна България и Лудогорието дъждът ще преминава в сняг.

Опесъчени са пътищата към Витоша, обработват се със смеси против заледяване, съобщиха от Столична община. От там допълват, че продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в Панчарево. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.

На проходите Шипка и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена.

Единадесет машини опесъчават пътищата в област Търговище. От ранните часове на деня над региона вали сняг. Образувалата се снежна покривка е между 2-3 сантиметра, казаха от Областно пътно управление в Търговище. Пътищата в региона са проходими. Настилките са мокри, почистват се и се опесъчават. Най-силен е валежът в района на Търговище и Попово. Видимостта е добра. Температурите са от нула до 3 градуса./БТА