Победа за Лудогорец срещу ЦСКА 1948 в Разград

В следващия кръг Лудогорец приема Черно море

05.04.2026 | 21:38 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Лудогорец победи с 3:0 ЦСКА 1948 в мач от 28-ия кръг на Първа лига, игран в Разград.

Головете за "орлите" вкараха Квадво Дуа от дузпа в самия край на първото полувреме и Ивайло Чочев в 55-ата минута. Крайният резултат оформи Петър Станич в 83-ата минута.

Успехът е много важен за Лудогорец, защото с него съкратиха изоставането си от лидера Левски на 7 точки. По-рано "сините" направиха 2:2 с Добруджа в инфарктна драма, пише gol.bg.

ЦСКА 1948 остава 3-ти, но само с точка повече от ЦСКА, който вчера победи с 3:0 Берое в Стара Загора.

В следващия кръг Лудогорец приема Черно море, докато ЦСКА 1948 играе с Ботев Враца у дома.

За отбелязвана още е, че с днешното попадение Чочев еднолично поведе в голмайсторската листа. Той вече има 16 гола, с един повече от Евертон Бала от Левски.

