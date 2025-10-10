Главният архитект на София: Презастрояването застрашава бъдещето на града

Богдана Панайотова, главен архитект на София, призна, че столицата не е хармонична от гледна точка на архитектурата, а презастрояването и липсата на инфраструктура застрашава бъдещето на града. Според нея промени в Общия устройствен план и законодателството са наложителни, за да се предотвратят бъдещи рискове и хаос.

Панайотова посочи, че причините за това се крият в Общия устройствен план от 2009 г., който не отчита особеностите на терена и допуска големи различия във височините на застрояване. "От 15 до 100 метра - неограничено в една зона. Това не определя градската среда, както преди, когато имахме конкретна височина за някои зони", обясни пред БНТ главният архитект.

Според Панайотова е време планът да бъде преразгледан и адаптиран спрямо настоящите нужди на града. Главният архитект заяви, че има какво да се направи - да започне промяна, която да организира наличното и да се съобрази с бъдещите обществени и икономически интереси.

Архитект Панайотова обаче предупреди, че рискът от бъдещи бедствия се натрупва заради застроените речни корита в София. "Не мисля, че пряка опасност съществува в момента, но се залага една опасност в бъдеще - резултат от масовото застрояване без дъждовна канализация и в близост до заливни зони", каза тя.

По думите ѝ в столицата има над 40 кв. км водни течения – дерета и реки, които обхващат почти всички райони на София. "Проблемът е, че заливните площи около тях не са конкретно указани. Нямаме планове. Басейновите дирекции трябва да ги определят и да ги предават на общините", обясни арх. Панайотова.

Главният архитект е на мнение, че е необходима по-добра координация между институциите, защото бъдещето, по думите ѝ, е в обща работа между общината, басейновите дирекции, РИОСВ и министерствата. “Само така можем да планираме правилно”, категорична е Панайотова.

По повод обсъжданията за високите сгради, включително проекта на бул. "Черни връх", Панайотова бе категорична - “няма да има небостъргач на това място. Процедурата е стопирана поради несъответствие със законовите норми."

Тя разкри, че Столичната община е спряла и други планове за високи сгради, включително два проекта край Драгалевска река. "Небостъргачът сам по себе си не е проблем. Проблем е натоварването, липсата на инфраструктура и връзка с трафика. Ако имаме голям терен и подходяща инфраструктура - една по-висока сграда е по-добра от пет малки", обясни Панайотова.