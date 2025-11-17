Главният архитект на София: Настъпих много интереси

Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите за оставката ми. Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен. Това заяви пред БНТ главният архитект на София арх. Богдана Панайотова след поисканата оставка от кмета Васил Терзиев.

"Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение. Не сме провели разговор, мисля, че желанието е взаимно за такъв и следва да бъде проведен след завръщането ми на работа. Странното е, че създаването на длъжността на заместник-кмет по градоустройството съм го поддържала от самото начало, още преди конкурса, още от месец февруари, когато беше ясно, че кметът си взе правата, полагащи му се по закон - да одобрява градоустройствени планове. Не съм убедена, че това би следвало да е причината, защото създаването точно в този вид действително не е много ясно дали е законово, дали не се изземват част от правата със специалния закон на главния архитект, но това не мисля, че аз е редно да го коментирам. Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главния архитект поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки", каза Богдана Панайотова.

По думите на Панайотова идеята на кмета с новата структура "поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските му функции по закон и това го доказвам с доста сериозен доклад и становище до СОС".

"Контролът по строителство, градоустройство, проектиране и всичко съгласно закона за устройство на територията действително е вменено на главния архитект. В случая се отнемат точно тези контролни права", посочи тя.

Относно назначаването на архитект Любо Георгиев като заместник-кмет по градоустройството Панайотова коментира: "Аз не го познавам лично, срещала съм се с него само веднъж и то, говорейки заради структурата, това беше преди повече от месец и половина. Не знам дали е възможно и как бихме работили с него поради това, че аз лично не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно и не е мотивирано", каза Панайотова.

"Позицията е доста сериозна във връзка с проблема основния, който е в София с огромното застрояване, с липса на инфраструктура, с липса на добра градска среда. Естествено е нормално да съм между много интереси - и обществен, и натиск и на инвеститори, и на бизнес. При постъпването ми на работа имахме сериозен разговор, с който си поехме ангажименти взаимно, мисля, че опитах да ги спазвам, по начина, по който работих - да има по-голяма публичност, прозрачност, включване на обществения интерес пряко, оповестяване на всичко, което се случва. Не мисля, че по някакъв начин съм нарушила моите обещания и моята заявка, която съм поела тогава. Естествено, че имаше страшно много нарушени интереси. Естествено, че има неща, които и не бяха оповестени - спиране на доста големи обекти, проекти от моя страна", обясни Панайотова.

"На мен ми се струва доста несериозно разногласие със структура, което очевидно структурата не е само с мен разногласието, а и с браншови организации и със СОС. Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила и съм нарушила ангажименти, които съм поела за прозрачност, за спиране на строителство, за друго, защото не ми е ясно, не мога да кажа", каза още Богдана Панайотова.