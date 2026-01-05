Пиян мъж загина, докато лежи на пътя, кола мина през краката му

63-годишен мъж е починал след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на 1 януари, съобщиха от ОД на МВР-Хасково.
Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние.
При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, шофьорът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец.
Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата.
Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.
Четири тежки катастрофи в първите дни на новата година в Хасковска област.
В Хасково на улица „Одрин“ е пострадал 34-годишен, който е загубил управлението над електрическо превозно средство. След падане на платното е настанен за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота.
Инцидент с пешеходка стана на 2 януари в Хасково. В 15:15 часа на паркинг на ресторант на булевард „Освобождение“ 31-годишен с „Мазда“ по непредпазливост е ударил 22-годишна жена. Тя е прегледана и е освободена за домашно лечение.
Вчера в 9:20 часа на булевард „Стефан Стамболов“ в Димитровград 72-годишен с „Мазда“ при заобикаляне на паркиран автомобил е ударил 48-годишен пешеходец. Пострадалият е прегледан и е освободен за лечение в дома си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.