Пиян мъж загина, докато лежи на пътя, кола мина през краката му

63-годишен мъж е починал след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на 1 януари, съобщиха от ОД на МВР-Хасково.

Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние.

При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, шофьорът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец.

Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата.

Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Четири тежки катастрофи в първите дни на новата година в Хасковска област.

В Хасково на улица „Одрин“ е пострадал 34-годишен, който е загубил управлението над електрическо превозно средство. След падане на платното е настанен за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

Инцидент с пешеходка стана на 2 януари в Хасково. В 15:15 часа на паркинг на ресторант на булевард „Освобождение“ 31-годишен с „Мазда“ по непредпазливост е ударил 22-годишна жена. Тя е прегледана и е освободена за домашно лечение.

Вчера в 9:20 часа на булевард „Стефан Стамболов“ в Димитровград 72-годишен с „Мазда“ при заобикаляне на паркиран автомобил е ударил 48-годишен пешеходец. Пострадалият е прегледан и е освободен за лечение в дома си.