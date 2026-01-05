IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа между три коли във Велико Търново, има загинал и ранени

Огнеборци са рязали смазаните ламарини, за да вадят пострадалите

05.01.2026 | 09:46 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Млад мъж загина, а други четирима са ранени при тежка катастрофа между три автомобила във Велико Търново.

Наложило се е огнеборци да режат смазаните ламарини на един от автомобилите, за да извадят ранените и тялото на починалия.

Заради тежката катастрофа пътният участък е бил затворен в продължение на три часа.

На мястото на инцидента се извършват огледи, проверява се дали трите автомобила не са се сблъскали при организиран в района същата вечер дрифт.

Велико Търново тежка катастрофа загинал ранени рязане на ламарини
