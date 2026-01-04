Катастрофа на камион затвори пътя край Лютидол

Катастрофирал камион временно затвори движението в посока София по пътя Лютидол - Новачене в района на Лютидол. Инцидентът е станал преди втория тунел, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут в посока София през Искърското дефиле.

В района на Лютидол е катастрофирал товарен автомобил, няма данни за пострадали. Временно движението е затрудено, като трафикът се пренасочва през Своге.