Катастрофа на камион затвори пътя край Лютидол

Няма данни за пострадали хора

04.01.2026 | 12:12 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Катастрофирал камион временно затвори движението в посока София по пътя Лютидол - Новачене в района на Лютидол. Инцидентът е станал преди втория тунел, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут в посока София през Искърското дефиле.

В района на Лютидол е катастрофирал товарен автомобил, няма данни за пострадали. Временно движението е затрудено, като трафикът се пренасочва през Своге. 

