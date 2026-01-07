Тежка катастрофа на "Орлов мост" в София, двама души са пострадали

Тежка катастрофа е станала в района на "Орлов мост" в столицата, съобщиха очевидци на страницата във фейсбук "Катастрофи в София".

По първоначална информация два автомобила са се ударили челно, след като един от шофьорите е навлязъл в насрещната лента.

Заради дъжда пътната настилка е хлъзгава. Една жена е откарана в болница, а мъж е пострадал и е с травма на крака.

Движението по бул. "Цариградско шосе" не е затворено, но е много затруднено.