BGONAIR Live
Новини Днес

Тежка катастрофа на "Орлов мост" в София, двама души са пострадали

Жена е откарана в болница, мъж е с травма на крака

07.01.2026 | 19:06 ч. Обновена: 07.01.2026 | 19:08 ч. 1
Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София

Тежка катастрофа е станала в района на "Орлов мост" в столицата, съобщиха очевидци на страницата във фейсбук "Катастрофи в София".

По първоначална информация два автомобила са се ударили челно, след като един от шофьорите е навлязъл в насрещната лента. 

Заради дъжда пътната настилка е хлъзгава. Една жена е откарана в болница, а мъж е пострадал и е с травма на крака.

Движението по бул. "Цариградско шосе" не е затворено, но е много затруднено. 

катастрофа Орлов мост двама ранени
