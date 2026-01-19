Проф. Киров: Ако Радев и Йотова подадат оставки, Назарян поема функциите

Преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров обясни какви са възможните ходове за съставяне на служебно правителство, както и какви са вариантите, ако президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова подадат оставка.

“Андрей Гюров не може да бъде избран за служебен министър-председател, тъй като има висящ спор дали може да заема тази длъжност като подуправител на БНБ”, каза пред bTV проф. Киров.

По думите му тези, които са подкрепили Гюров като подходящ за поста, са направили много лоша услуга на държавния глава, защото той е политическа фигура.

Според бившия конституционен съдия няма да бъде нормално, ако президентът назначи председателя на Народното събрание за служебен министър-председател.

Какво ще се случи, ако президенството подаде оставка?

Проф. Киров обясни и както ще се случи, ако Радев и Йотова подадат оставки. В такъв случай следва председателят на Народното събрание, в случая Рая Назарян, да изпълнява функциите и да бъде назначен временен председател на парламента.

Експертът поясни, че ако президентът Румен Радев реши да излезе на предсрочните парламентарни избори, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, съдът да разглежда оставката и да вземе решение за прекратяване на мандата.

“КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента", добави проф. Киров и добави: “Ако и Илияна Йотова подаде оставка като вицепрезидент, тогава ще има предсрочни президентски избори”.

“Като подадат и двамата оставки, в една и съща партия ли ще отидат - не мисля. Йотова дори може да оглави БСП, а може и да е кандидат за президент", коментира възможния сценарий преподавателят.

Според проф. Киров някой “трябва да се жертва”, за да стане служебен министър-председател. Той смята, че това ще бъде старият служебен премиер – Димитър Главчев.

Не се изключва възможността никой от т. нар. “домова книга” да не стане служебен премиер. Тогава президентът трябва да направи нови консултации. Ако обаче държавният глава подаде оставка пред Конституционния съд, тогава консултациите ще се проведат от вицепрезидента.