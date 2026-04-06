Космическият кораб „Орион“ вече е по-близо до Луната отколкото до Земята

Космическият кораб Orion е изминал по-голямата част от близо 400 000 км до Луната и вече се намира по-близо до нея, отколкото до Земята. Очаква се екипажът да навлезе в орбитата на земния спътник в понеделник.

На борда са четирима астронавти: Рийд Уайзман Кристина Кох, Виктор Глоувър, Джереми Хансен. Това е първата подобна мисия от времето на Apollo 17 – последният пилотиран полет до Луната през 1972 г.

Корабът се движи по т.нар. безопасна траектория, която гарантира, че дори при технически проблем той ще обиколи Луната и ще се върне към Земята.

В следващите дни астронавтите ще живеят и спят в капсулата, провеждат научни експерименти, тренират в условията на безтегловност

Пространството в „Орион“ е приблизително колкото кемпер – малко, но достатъчно за мисията.

По план екипажът трябва да се приводни в Тихия океан на 10 април.

Мисията е ключова стъпка към бъдещи кацания на Луната, като първата подобна мисия е планирана след около две години.