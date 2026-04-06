Трима моряци убити при украинска атака с дронове срещу руски кораб с пшеница

Плавателният съд потъна в Азовско море

06.04.2026 | 08:00 ч. 1
Снимка БГНЕС

Трима моряци бяха убити при украинска атака с дронове срещу руски кораб, натоварен с пшеница, в Азовско море, заявиха днес представители на оперативните служби, цитирани от ТАСС.

Те казаха, че двама души са загинали на място. Още един мъртъв човек е бил открит впоследствие на лодка сред евакуираните моряци, предаде БТА.

Един човек загина, а двама са в неизвестност, след потъването на кораб, натоварен с пшеница, в Азовско море днес, предаде по-рано ТАСС, като се позова на назначения от Москва губернатор на окупираната част от Херсонска област в Южна Украйна Владимир Салдо.

Той първоначално не посочи причина за потъването на плавателния съд, но впоследствие потвърди, че той е бил атакуван от украински дронове. Салдо уточни, че нападението е била извършено в петък.

Той осъди поредната "терористична атака", извършена от Украйна срещу "цивилни кораби в неутрални води", и обеща Русия да отговори.

Деветима членове на екипажа, всички те - руски граждани, са се добрали до брега. Старши помощник-капитанът, роден през 1991 г., е починал. Двама моряци са в неизвестност, каза първоначално Салдо.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи за 77 свалени украински дрона от 8 до 14 ч. (и българско време) днес, включително над Азовско море.

