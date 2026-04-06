Гонки с полицията в САЩ доведоха до 8 смъртни случая заа по-малко от седмица

Серия от полицейски преследвания с коли на висока скорост в САЩ доведоха до най-малко осем смъртни случая в цялата страна за по-малко от седмица на фона на продължаващите призиви от страна на някои експерти в областта на правоприлагането за ограничаване на рискованите автомобилни преследвания, информира Асошиейтед прес.

В Тексас мъж, бягащ от полицията, загина в неделя. В Алабама четирима души загинаха, след като кола, преследвана от полицай от щатската полиция, излезе от пътя и се удари в дърво в петък. А в Калифорния трима души загинаха при автомобилни катастрофи по време на полицейски преследвания при отделни инциденти миналата седмица.

Смъртоносните инциденти са сред стотиците смъртни случаи, които се случват при полицейски преследвания всяка година, посочва АП.

През 2023 г. доклад на националния мозъчен тръст за стандарти в полицейската дейност PERF призова полицията да ограничи автомобилните преследвания, освен ако не е извършено насилие и заподозеният не представлява непосредствена заплаха. Докладът отбеляза скок в броя на смъртните случаи и увеличение на преследванията от някои полицейски управления, включително в Хюстън и Ню Йорк.

