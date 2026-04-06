Новини Днес | 13

Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

Техеран планира да въведе система за такси за транзитен превоз

06.04.2026 | 07:40 ч. 6
Снимка БГНЕС

Иран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп с нови заплахи по отношение на Ормузкия проток – жизненоважна артерия за световните доставки на нефт и газ, предаде ДПА.

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато, съгласно нов правен режим, щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент, предаде БТА.

Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е  заявил, че протокът няма да се върне към предишното си състояние, особено не за САЩ и Израел. Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

ормузки проток иран компенсации такси
