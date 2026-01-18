Рая Назарян за поста служебен премиер: Позицията ми е непроменена

Председателят на 51-то Народно събрание Рая Назарян е част от т. нар. “домова книга” и един от потенциалните кандидати за служебен министър-председател. Според нея обаче изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес.

"Като председател на 50-ото НС имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е непроменена и последователна, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция", отговори Назарян на въпроса дали би приела да стане служебен премиер.

“Възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възстановяване на доверието”, отбеляза още Назарян в предаването "Неделя 150" и добави: “Би било обществено безотговорно в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъде възстановен и върнат към своята нормалност диалога между обществото и политиците".

Една от фигурите, които биха могли да заемат поста на служебен премиер, се различава от всички останали, посочи Назарян и каза, че това е фигурата на председателят на НС.

“Той е единственият, който е участник в политическия процес, ще бъде в листите на конкретен избирателен район. Може да бъде и водач на листа. Губят се гаранциите и предпоставките за безпристрастност в протичането на този процес”, на мнение е депутатът от ГЕРБ.

Избори и прогнози

Рая Назарян прогнозира, че на предстоящите парламентарни избори ГЕРБ ще имат повече депутати, отколкото в сегашния парламент. Тя посочи, че слизане на политическия терен на президента Радев не би притеснило ГЕРБ, защото “в конкурентна среда постигаме най-добрите си резултати”.

“Но ако това се случи, ще промени плановете и настроенията във всички партии и коалиции. Ще се промени и подходът в техните предизборни кампании. Изключително важно е да знаем, ако господин Радев излезе, какви са неговите кандидати, какви са неговите послания, посоки и идеология, каква е визията му за развитие на България”, на мнение е Назарян.

“Аз не съм притеснена нито за ГЕРБ, нито за структурите. Ще направим положителна кампания, с която ще докажем, че не бива да се допуска да се измести България от европейския път на развитие и от това тя да заема своето достойно място в сърцето на Европа”, каза още председателят на НС.

Промените в Изборния кодекс

Пред БНР Назарян добави, че промените в ИК са били заложени още при преговорите за съставяне на съвместно управление.

"В началото на 2025 г. имаше внесени законопроекти от различни парламентарни групи, приети на първо гласуване. Изработен беше общ законопроект. Това е въпрос, който вълнува всяка една парламентарна група и всеки български гражданин”, добави Назарян.

“Техническите способи са машина, хартия или смесен вариант. Всеки от тях има недостатъци. Целим да бъде сведен до минимум недействителния вот и да гарантираме, че няма да има никакви манипулации.

Това, което предлагат от ИТН, има своите предимства. С устройствата за сканиране на хартиена бюлетина се ограничава недействителния вот. Ограничават се софтуерните манипулации. Отпада подозрението за купуване на цели секции. Вотът може точно и своевременно да бъде отчетен.

ГЕРБ са печелили избори и с хартия, и с машина. Ние търсим гаранция за честността на вота”, на мнение е народният представител.

Равносметка

Председателят на парламента направи равносметка на постигнатото до момента. "51-вото НС успя да излъчи редовно правителство и то още с първия проучвателен мандат – на партията, спечелила изборите. Поставиха се основите на един по-дълъг хоризонт както за изпълнителната власт, така и за законодателния орган. Това беше сложно правителство – съвместно управление на три парламентарни групи и една подкрепяща. Тази формула "3+1" се оказа оптималната за този състав на НС. Тя даде своите резултати. Изпълнителната и законодателната власт работеха в симбиоза”, обясни Назарян.

“С ЕК беше предоговорена важна реформа – да бъде премахната либерализацията на тока за битовите потребители, която беше заложена от ПП и Асен Василев от първи юли 2025 г. Ако не беше предоговорена, сметките за ток на българските граждани за месец декември щяха да бъдат с 61% по-високи”, каза още Назарян.

“ГЕРБ са доказали, че всеки политически компромис, който е в полза на обществото, си струва и трябва да бъде направен”, каза в заключение председателят на НС.