Политологът Слави Василев влиза в политическия проект на Радев

Политологът Слави Василев обяви, че влиза в политическия проект на Румен Радев. Той направи признанието пред БНТ, обаче отказа да разкрие каква ще е ролята му в партийното строителство.

"Аз ще се присъединя към проекта. Ще го направя, защото съм убеден, че това е нов ден за България", каза Слави Василев, който признава, че е бил с държавния глава още в началото.

Той бе категоричен, че си залага вратовръзката и сакото, че партията на Румен Радев ще спечели изборите. Според него президентът не само, че ще е първи на изборите, но и ще има мнозинство (121 гласа в 240-местното НС).

"Аз, честно да ви кажа, в момента се гордея с това, че най-накрая като че ли има светлина в дъното на тунела. Убеден съм, че много българи в момента си казват “ето, дойде този моментът, който ние толкова дълго очаквахме, моментът, в който ще има алтернатива, моментът, в който ще можем да гласуваме с надежда, с доверие”. Със сигурност това ще разбърка коренно политическата картина в страната. Румен Радев има огромен авторитет, който е градил 9 години. Аз, впрочем, бях с него съвсем в началото. Той е един съвършенно различен човек от това, което беше в 2017 година, когато се запознах с него. И трябва да ви кажа, че абсолютно изумителен е целият му паркур, целият му път, за да стигнем до този исторически ден за България. Това е история в момента, която изживяваме и което чуваме, защото това ще преобърне цялата политическа реалност в страната и ще даде надежда на онези хора, които не могат да търпят мутрите и шарлатаните да ни ограбват живота”, заяви още Слави Василев.

Политологът Татяна Буруджиева също коментира оставката на Радев. Тя поздрави Румен Радев “в последния му ден на президент за действието, което той утре ще извърши с депозиране на оставката, защото това наистина е много дългоочаквано и има за какво да иска прошка”.

“Предполагам, че тепърва ще има и въпроси защо примирението не беше прекъснато още 2021 година, а отиде към втори президентски мандат, защо остави всички хора, които и днес се надяват на него, да се мъчат още 4 години с това, което той 4 години ни обясняваше, че се случва в България. Да му пожелаем успех на новото поприще, защото българските избиратели заслужават да получават възможност за различни избори, за различни надежди. От тук нататък, според мен, започва битката за първото място в кампанията, както и започва битката за президентските избори. Неслучайно казахте, че за първи път ще имаме на президентския стол жена. Предполагам, че е възможно да видим отново жена да се бори за президентския пост. Така че, нещата стават безкрайно интересни и мисля, че има възможност за интересна битка, която да наблюдаме. Аз всъщност се надявам, че най-накрая с това обръщение ще се сложи край на безкрайното говорене, прогнозиране и гадаене кога точно ще се случи, ще се случи ли и какво точно ще се случи”, каза още тя.

За Веселин Стойнев “Годо най-накрая дойде”, но не е ясно точно как ще се случи, защото:

“Президентът не каза какво ще прави точно, партия ли ще формира. Даде обаче заявка, продължи да се държи по заявка поне, като държавен глава-обединител. Той се опита да сложи, така да се каже, водачество, генералска пелерина и върху протестите, и върху студентите, и върху патриотите, с недоволните, българите в чужбина, което подхожда на един държавен глава, но от утре вече не е - той е част, той е партиен. Разбира се, това е очакването към него, това би му донесло повече подкрепа, но от тук нататък трябва да отговаря на много въпроси и няма да може да държи точно това единство. Например, много прости въпроси - преди ако беше чий е Крим, сега въпросът е чия е Гренландия, добро ли е еврото. Той казва, че не са му дали референдума, но ние вече сме в Еврозоната. Какво ще прави това от тук, нататък, ако иска да спечели изборите - ще ни извади ли от Еврозоната?”

Оставката

В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви тази вечер, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд утре.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.