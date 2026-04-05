Добруджа спря Левски в драматичен мач

Добруджа спря Левски в рядко виждана драма. Двата отбора направиха 2:2 в мач от 28-ия кръг на Първа лига, който беше изпълнен с драма и обрати в последните минути.

Резултатът на препълнения до краен предел стадион в Добрич откри юношата на "сините" Антон Иванов в 63-ата минута, пише gol.bg.

В самия край Кристиан Димитров изравни, а в добавеното време отново той направи пълен обрат. Левски вече се виждаше победител, но в 99-ата минута Ивайло Михайлов с фамозно изпълнение оформи крайния резултат. Така битката за титлата става жестока, след като по-късно днес Лудогорец приема ЦСКА 1948 и при победа ще съкрати изоставането си от "сините" на 7 точки.

Хората на Ясен Петров пък взеха важна точка в битката за спасение и вече имат 26 т. С следващия кръг, който е предпоследен от редовния сезон, Левски приема Арда Кърджали, а Добруджа гостува на Спартак Варна.