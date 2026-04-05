Персийският залив: конфликтът на това кой ще издържи повече

Войната в Персийския залив в момента е война на това кой ще издържи повече - на кого първи ще му свършат ракетите и дроновете. Така историкът и геополитически анализатор Симеон Миланов описа геополитическата обстановка и военния конфликт в Иран.

"Грешката е много елементарна. Нещо, което е измислено в западни условия, и то конкретно в условията на англосаксонския свят, на англоезичния свят - Великобритания, САЩ и т.н., много трудно можеш да го приложиш на цялото земно кълбо, на всички човешки цивилизации", посочи анализаторът в студиото на "Операция История".

"Да очакваш наивно, че предлагайки на хората Netflix и Coca-Cola, ще заличиш като с гумичка хилядолетни цивилизационни, културни кодове,

религия, различни правни системи, национално самосъзнание, племенно самосъзнание на места. Много империи са си въобразявали в историята, че ще го постигнат и почти нито една не го е постигнала", допълни той.

"На света обективно съществуват различни цивилизации, въплътени в различни национални държави и велики сили, и те са в непрекъснато противоборство помежду си за всякакви неща от културно съревнование до природни ресурси, контрол на стратегически географски локации. Неприятно е, но това е естественият ход на човешката история - така е било винаги и опасявам се, че, освен ако човечеството не получи някакъв душевен катарзис, това ще си остане и в бъдеще", коментира още Миланов в ефира на Bulgaria ON AIR.