Румен Радев: Утре депозирам своята оставка като президент

Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията и големите протести през 2020 и 2025 г. Обстоятелствата ми наложиха да назначавам служебни кабинети.

Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България. Благодаря ви за търпението. Отчитам своите грешки и на първо място искам прошка, заяви Радев в обръщението си.

В тези 9 години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено и редовни, и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и на еврозоната - хоризонт, заложен още в края на 90-те години.

Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение. Защо българите спряха да гласуват. Защо не вярват на медиите, и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на два пъти заляха площадите, и в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност.

Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочният управленски модел, каза Радев. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Говорят от името на правителството в присъствието на премиер, заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти, допълни президентът.

В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво, и техни ортаци, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенции. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние ще съхраним въпреки техните провокации, каза още Радев.

През 2020 г. обществото изригна. Последваха няколко парламентарни избора, и също толкова разочарования, а кабинетът на Сглобката окончателно заличи разликата между корупционери и борци срещу корупцията, между законност и беззаконие.

Венецът на този произвол бе похищението на Конституцията, смята Радев. В новия си вид основният Закон осигури непрекъснатият контрол на олигархията над изпълнителната власт, а служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на НС да произведе референдум за датата на въвеждане на еврото. Избраниците на народа отказаха правото му да избира.

В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията. Консенсус, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори.

Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. 2/3 вече не гласуват, и е нужен нов обществен договор. Нашата демокрация не може да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас, а Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще.

На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на народа ни, и затова е време да сложим край на примирението, безразличието, и спасяването поединично, да загърбим разделенията, които ни закотвят в миналото. Единението на площада показа пътя напред.

Искам да благодаря на всички Вас, които ми вдъхвахте кураж през тези години, каза Радев. На хората от жълтите павета от лятото па 2020 г., на студентите, които ме зареждаха със своята енергия в препълнените зали на университетите. Благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми вливаха сили, благодаря и на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си; благодаря и на моя екип, на всички хора от президентството, с които работихме заедно. Благодаря и на моята съпруга, която понесе всички несгоди тези 9 години, и която беше моя опора, допълни Радев.

Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. За тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава. Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството, и вярвам, че ще я водим всички заедно с вас - достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем, обяви Румен Радев.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2. По-късно тази година трябва да се проведат редовните президентски избори, а новоизбраният държавен глава трябва да положи клетва през януари 2027 г.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд.

Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства.