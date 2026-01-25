Ромски кланове се биха в Горна Оряховица

Стара вражда стана причината за пререкание между две ромски фамилии от горнооряховският квартал "Калтринец". Стигна се до физическа саморазправа, съобщава Нова тв.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Задържани са участници в сбиването. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.