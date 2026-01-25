IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Ромски кланове се биха в Горна Оряховица

Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон

25.01.2026 | 18:52 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Стара вражда стана причината за пререкание между две ромски фамилии от горнооряховският квартал "Калтринец". Стигна се до физическа саморазправа, съобщава Нова тв.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Задържани са участници в сбиването. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Горна Оряховица роми бой
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem