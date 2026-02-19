IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев: Заплахата от съседите на НАТО ще бъде постоянна

Невъзможно е да се примирим с това, заяви той

19.02.2026 | 15:23 ч. 42
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия не може да толерира съседите си от НАТО, тъй като заплахата ще бъде постоянна. Това подчерта Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност и председател на партия „Единна Русия“, по време на работно посещение в Свердловска област, предава ТАСС.

„Не можем да толерираме наличието на държави, които са неприятелски настроени към нас, особено тези, които са членове на Северноатлантическия алианс или НАТО, разположени близо до нашата страна. Заплахата ще бъде постоянна. И ако териториалните конфликти продължат, заплахата от война ще бъде системна. Следователно целта на специалната военна операция е да се елиминират тези възможности в бъдеще“, каза той.

По думите му, Русия подкрепя преговорите, но ще постигне целите на Съвместния военен съвет.

„В момента текат преговори. Преговорите винаги са хубави, но извън контекста на преговорите ще бъдат постигнати целите, заявени от Върховния главнокомандващ на страната ни и президента на страната ни по време на решението за провеждане на Съвместната военна операция. Ще постигнем мир и ще гарантираме сигурността на нашата държава, а оттам и сигурността на нашите деца и внуци“, каза още Медведев.

Медведев НАТО Русия Украйна война
