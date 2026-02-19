Медведев: Заплахата от съседите на НАТО ще бъде постоянна

Русия не може да толерира съседите си от НАТО, тъй като заплахата ще бъде постоянна. Това подчерта Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност и председател на партия „Единна Русия“, по време на работно посещение в Свердловска област, предава ТАСС.

„Не можем да толерираме наличието на държави, които са неприятелски настроени към нас, особено тези, които са членове на Северноатлантическия алианс или НАТО, разположени близо до нашата страна. Заплахата ще бъде постоянна. И ако териториалните конфликти продължат, заплахата от война ще бъде системна. Следователно целта на специалната военна операция е да се елиминират тези възможности в бъдеще“, каза той.

По думите му, Русия подкрепя преговорите, но ще постигне целите на Съвместния военен съвет.

„В момента текат преговори. Преговорите винаги са хубави, но извън контекста на преговорите ще бъдат постигнати целите, заявени от Върховния главнокомандващ на страната ни и президента на страната ни по време на решението за провеждане на Съвместната военна операция. Ще постигнем мир и ще гарантираме сигурността на нашата държава, а оттам и сигурността на нашите деца и внуци“, каза още Медведев.