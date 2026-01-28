ПП-ДБ внася предложение за връщане на машинния протокол при гласуването с машини

“Машините трябва да могат да бъдат използвани като машини за гласуване и за отчитане на изборните резултати, а не като принтери, в каквито ги превърна хартиената коалиция в 48-ото Народно събрание”, каза съпредседателят на ПП-ДБ Надежда Йорданова преди началото на извънредно заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси.

“Вероломствата срещу изборните права на българските граждани продължават да се случват. Днес в рамките на 20 минути беше свикана правна комисия, която да разгледа законопроекта на “Възраждане” и предложението им българските граждани в държави извън Европейския съюз да могат да гласуват в до 20 секции извън посолствата и консулските служби. Това лишава десетки хиляди български граждани, които живеят във Великобритания, САЩ, Канада, Турция от правото им на глас”, подчерта Йорданова.

Бившият правосъден министър добави, че поредният опит за промени на изборните правила в последния момент дава шанс и на опозицията в лицето на ПП-ДБ поне частично да защити вече отхвърленото на първо четене връщане на 100% машинно гласуване.

“Използваме тази възможност и внасяме нашите предложения за връщането на машинния протокол при гласуване. По този начин машините ще могат да бъдат използвани като машини за гласуване и за отчитане на резултата, а не като принтери, в каквито ги превърна хартиената коалиция в 48-ото Народно събрание. За съжаление, връщането на изцяло машинно гласуване в големите секции беше отхвърлено на първо четене и не можем да внесем наново този законопроект. Затова настояваме поне машинният протокол да бъде върнат”, каза още Йорданова в хода на заседанието на комисията.

Според нея с възстановяването на машинния протокол гласувалите с машини ще могат да бъдат сигурни, че вотът им е правилно отчетен, без неволни пропуски или злоупотреби на членове на секционните избирателни комисии.

“Това ще повиши доверието в изборния процес и значително ще улесни работата на секционните избирателни комисии в края на изборния ден. Няма да има аритметични грешки, няма да има злоумишлени поправки на резултатите в протокола и осезаемо ще се подобри целият процес. Правя предложението с пълното съзнание, че то идва в 12 без 2 - непосредствено преди изборите. Предвид това, че за пореден път има напъни за промени на Изборния кодекс в последния момент, ние не можем да останем безучастни”, заключи Йорданова.