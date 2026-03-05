Костадинов: Изведоха известни мъже от Дубай, а жените още чакат

Лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов ще търси отговори от служебното правителство за организацията на евакуацията на български граждани от Дубай, след като сред първите изведени са били известни мъже, служители на министерствата и бизнесмени. В същото време български туристи, обикновени хора, продължават да чакат и то за своя сметка.

В публикация в социалните мрежи Костадинов разказва, че е получил писмо от българка, блокирана в Дубай, която описва напрегната ситуация и липса на координация между институциите. В тази ситуация Костадинов прави аналогия с поведението при бедствия.

“Когато има корабокрушение, катастрофа, бедствие или извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата. Винаги, без изключение. Случва се обаче да има и изключения - тогава, когато страхливи мъже, уплашени за жалкия си животец, изблъскват и пререждат жените и децата, за да се спасят първо те“, пише Костадинов.

Той уточнява, че сигналът идва от българска туристка, която е пристигнала в Дубай за кратка екскурзия заедно с дъщеря си и своя роднина чрез туристическа агенция. В писмото, което той цитира, се посочва, че групата е трябвало да отпътува на 2 март, но е останала блокирана заради създалата се ситуация.

“В момента в хотела има около 100 български туристи. Ситуацията е много напрегната, тъй като организацията на евакуационните полети, които е предвидило МВнР, е много лоша. От посолството в Абу Даби изобщо не отговарят на посочените за контакт телефони, а от консулството в Дубай нямат никаква информация за евакуационните полети“, се казва в писмото.

Според описанието на уплашената жена, списъците с хората, включени за евакуация, достигат до консула едва около час преди излитането на самолета, което практически прави невъзможно придвижването до летището.

“Казаха ни, че списъците с включените за евакуация лица пристигат при консула един час преди отпътуването на самолета, което прави почти невъзможно придвижването до летището, при положение че дори не е осигурен трансфер“, пише още българката. Тя допълва, че от престоят в хотелите вече остава за сметка на туристите и отправя молба за съдействие за по-бърза евакуация.

“Първите евакуирани от Дубай бяха Радостин Василев, Румен Спецов, Благой Георгиев и други, стопроцентови български мъже. Българските жени очевидно ще продължават да чакат“, пише лидерът на “Възраждане”.

Костадинов отправя и остра критика към действията на част от държавните представители. „За мен, като мъж, това е срамно и позорно деяние на страхливци и измекяри. Вместо да останат, за да помагат за евакуацията, висшите държавни функционери Василев и Спецов са се изнизали като мишки“, заявява Костадинов.

Той посочва, че вече е поставил въпроса пред правителството и настоява за спешни действия.

“Още днес поставих пред правителството въпроса за незабавното евакуиране на всички български граждани от Дубай, като поисках информация кой и как е определял кой да бъде в първия самолет. Очаквам бързи действия от служебното правителство“, пише още Костадинов.