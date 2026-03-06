Президентът Тръмп приветства Меси и Интер Маями в Белия дом СНИМКИ

Reuters 1 / 10 / 10

Президентът Доналд Тръмп беше домакин на Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом в четвъртък, за да отпразнува титлата на отбора в Купата на MLS през 2025 г., но... започна с дълга реч за продължаващия конфликт в Иран.

След като отборът на Интер Маями се качи на сцената, Тръмп влезе в Източната стая на Белия дом, обграден от Меси и собственика на клуба Хорхе Мас, след изпълнен със събития ден на политическия фронт, в който той отстрани шефката на вътрешната сигурност Кристи Ноем от поста ѝ.

"Харесваме шампиони, харесваме победители“, каза Тръмп, преди да говори няколко минути за военната ситуация, докато групата от Маями стоеше зад него.

"Американските военни, заедно с прекрасните израелски партньори, продължават да унищожават врага тотално много преди срока. Унищожаваме все повече ракети и дронове на Иран всеки час... Искаме да се бием сега повече от тях. Имахме 47 години, в зависимост от начина, по който го броите, 47 години ужас с тази група", каза Тръмп пред журналистите.

След отклонението си, Тръмп се насочи към обсъждане на посещението на Маями, разкривайки, че синът му Барън се е срещал с Меси по-рано през деня. Маями спечели първата си Купа на MLS, побеждавайки Ванкувър Уайткапс през декември, припомня The New York Times.

Тръмп сравни Меси с бразилската легенда Пеле, питайки присъстващите кой от най-великите играчи на всички времена е по-добър, разказвайки анекдот за това как е гледал Пеле в Ню Йорк Космос през 70-те години на миналия век.

Президентът подчерта различни приноси от успешния сезон на Маями, включително тези на Меси, представянето на Луис Суарес по време на Световното клубно първенство, головата серия на младия нападател Тадео Алиенде в плейофите, като същевременно похвали вратаря Оскар Устари и плеймейкъра Родриго де Пол.

Тръмп отново намери начин за вмъкване на политическа реторика и повдигна темата за митата, отношенията с Куба, както и приятелството си с президента на ФИФА Джани Инфантино и продажбата на билети за Световното първенство това лято.

Тръмп започна шега за това колко добре изглежда отборът на Маями, карайки Де Пол да се изчерви. "Имате ли лошо изглеждащи играчи? Харесвам лошо изглеждащите играчи много повече“, пошегува се Тръмп.

Съсобственикът Дейвид Бекъм отсъстваше, а Мас подари на Тръмп една от емблематичните розови фланелки на клуба, с номер 47, в знак на признателност за президентството му. След това Меси му подари подписана топка, а Мас добави часовник с ограничено издание към комплекта от подаръци за Тръмп.

След края на събитието Тръмп отправи покана към Интер Маями да се присъедини към него в Овалния кабинет, описвайки го като "центъра на света... особено сега“.

Отборът е във Вашингтон, за да играе срещу DC United на стадион M&T Bank в Балтимор в събота.