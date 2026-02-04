Армията спря приема на военни заради бюджета

Заради вътрешнополитическата криза и в условията на удължен бюджет процесът на наемане на нови военнослужещи в армията е временно спрян. Това става ясно от отчета за последната година, който Министерството на отбраната (МО) публикува.

Високото ниво на некомплектованост с военнослужещи, констатирано в края на 2024 г. - около 22%, е намалено до 20,1% в края на 2025 г., отчитат от МО. На военна служба са приети близо 1300 военнослужещи след проведени 23 конкурса. С предприетите мерки в социалната област обаче е налице ръст на броя на кандидатите.

Увеличението на възнагражденията на военнослужещите със средно 30% от 1 януари 2025 г. направи военната професия по-атрактивна на пазара на труда, посочват от МО.

За модернизацията на армията, в документа се посочва, че на българска територия бяха успешно доставени договорените осем самолета F-16 Block 70, като беше ускорена работата по изграждането на инфраструктурата в Трета авиационна база за тяхното приемане. Очаква се Военновъздушните ни сили да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато трябва да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Първите пет бойни машини „Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени до края на февруари 2026 г. в „Терем – Ивайло“. С направените инвестиции и подготовка заводът, може да започне през първото тримесечие на 2026 г. асемблирането на новите машини за Сухопътните войски.

В условията на удължен бюджет обаче е застрашено подписването на заемното споразумение по SAFE, както и финансирането на текущите и бъдещите проекти по модернизацията на Българската армия.