Продължава бедственото положение в част от Южна България

На места е била задействана и системата BG-Alert

22.02.2026 | 21:42 ч. 0

Продължава бедственото положение в общините Димитровград и Гълъбово заради обилните валежи от вчера. Няколко къщи са били наводнени. На места е била задействана и системата BG-Alert. Държавата изрази готовност да подпомогне засегнатите домакинства.

Димитровград

Жителите на квартал "Изток" в Димитровград са прекарали безсънна нощ, след като реки и язовири повишиха нивата си от обилните валежи. 

"Вчера беше много наводнено, 3-4 пъти пуснаха водата и ние не можем да излизаме от къщите. Имаме климатици, пък ток нямаме. Не можем да се стоплим. Пак язовирите са пуснати, всичко е наводнено", каза Демир от Димитровград.

 

Някои коментира, че дигата не е бил чистена.

"Трябва да се изчисти това корито, да се напълни с някаква пръст. Тук хора живеят, не живеят животни. 10-11 г. нямаше такава вода. Това както дойде и за половин час всичко се напълни. Гледайте дрехите, това дете къде ще го настаним сега?", не крие притесненията си Митко.

Гълъбово

Все още е в сила и частичното бедствено положение за част от населените места в община Гълъбово.

"Жителите, особено в ниската част на Обрутище едва ли са спали. Щом като с областния управител и шефа на пожарната бяхме на терен, значи обстановката е била наистина сложна. Природата ни помогна с това, че снощи дъждът премина в сняг и това ни даде условия водата да влиза директно в канала", каза кметът на Гълъбово Николай Тонев.

Ардино

В община Ардино е в сила частично бедствено положение заради разрушена настилка на мост в района на село Китница. Заради валежите контролирано се изпускат рибарници в Разградска област, а в три населени места в Русенско се наблюдава и нивото на река Черни Лом.

Помощ от държавата

Междувременно служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да окажат подкрепа на пострадалите.

Те имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилище е единствено могат да получат още 1550 евро. 

Тагове:

Ардино Димитровград Гълъбово бедствено положение наводнение
